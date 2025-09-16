Benjamin Mendy ha trovato squadra: ripartirà dalla Polonia
16 Set 2025 - 16:59
Benjamin Mendy è pronto a tornare in campo. Il terzino sinistro, svincolato dopo l'esperienza allo Zurigo, avrebbe raggiunto un accordo con il Pogoń Stettino, club che milita nella massima divisione polacca.
