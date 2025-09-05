L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

L'ipotesi per il rilancio di Thiago, rimasto scottato dall'esperienza alla Juventus con un esonero nella stagione che avrebbe dovuto consacrarlo ad alti livelli, arriva da una grande squadra che ha appena esonerato l'allenatore e sta valutando il sostituto: il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo X, nelle ultime ore un intermediario ha proposto Thiago Motta alla squadra tedesca. Un’indiscrezione che potrebbe regalare un'occasione importante all’allenatore italo-brasiliano, ancora senza squadra dopo la parentesi con i bianconeri durata solamente nove mesi.