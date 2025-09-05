L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Canovi, poi, attacca il mondo dell'informazione: "Non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa"
© Getty Images
"Thiago Motta diventerà un grande allenatore. Ha ricevuto diverse offerte. Anche oggi dall’estero ha ricevuto una proposta. Dovrà trovare la situazione giusta per lui. Non voglio parlare di lui, non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa", questo l'intervento di Dario Canovi, agente dell'ex allenatore bianconero, a "QSVS".
L'ipotesi per il rilancio di Thiago, rimasto scottato dall'esperienza alla Juventus con un esonero nella stagione che avrebbe dovuto consacrarlo ad alti livelli, arriva da una grande squadra che ha appena esonerato l'allenatore e sta valutando il sostituto: il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo X, nelle ultime ore un intermediario ha proposto Thiago Motta alla squadra tedesca. Un’indiscrezione che potrebbe regalare un'occasione importante all’allenatore italo-brasiliano, ancora senza squadra dopo la parentesi con i bianconeri durata solamente nove mesi.
Commenti (0)