Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
IL RITORNO

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

Canovi, poi, attacca il mondo dell'informazione: "Non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa"

05 Set 2025 - 10:28
© Getty Images

© Getty Images

"Thiago Motta diventerà un grande allenatore. Ha ricevuto diverse offerte. Anche oggi dall’estero ha ricevuto una proposta. Dovrà trovare la situazione giusta per lui. Non voglio parlare di lui, non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa", questo l'intervento di Dario Canovi, agente dell'ex allenatore bianconero, a "QSVS". 

L'ipotesi per il rilancio di Thiago, rimasto scottato dall'esperienza alla Juventus con un esonero nella stagione che avrebbe dovuto consacrarlo ad alti livelli, arriva da una grande squadra che ha appena esonerato l'allenatore e sta valutando il sostituto: il Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo X, nelle ultime ore un intermediario ha proposto Thiago Motta alla squadra tedesca. Un’indiscrezione che potrebbe regalare un'occasione importante all’allenatore italo-brasiliano, ancora senza squadra dopo la parentesi con i bianconeri durata solamente nove mesi.

agente
thiago motta
bayer leverkusen

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

La Turchia spaventa Inter e Atalanta: le telenovelas Lookman e Calha non sono finite

I colpi finali del mercato rivoluzionano le grandi: è una Serie A nuova di zecca

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Napoli regina del mercato, Inter, Milan e Juve si "salvano". Sorpresa Cremonese

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:02
Il Bayer Leverkusen a caccia di un tecnico: offerto Thiago Motta
09:45
Milan, Bennacer va in Croazia: accordo con la Dinamo Zagabria
23:27
Sassuolo, Grosso sul mercato: "Sono contentissimo dei nuovi arrivati"
22:07
Napoli-Anguissa, continuano le manovre per il rinnovo: i dettagli
21:25
Il retroscena di Gakpo: "Il Bayern Monaco mi voleva, poi..."