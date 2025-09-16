Bologna, l'ad Fenucci: "Rinnovo Orsolini? A breve parleremo con l'agente"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Rowe e Sulemana, l'amministratore delegato del Bologna ha parlato della situazione rinnovi. Queste le parole di Claudio Fenucci: "Per il prolungamento di Orsolini parleremo a breve con l'agente perché mancano due anni alla scadenza ma vogliamo farci trovare pronti partendo in anticipo. Lui è diventato l'idolo dei ragazzi, lo vedono come un punto di riferimento. È un giocatore che si immedesima interamente con il club. Penso che se ci saranno anche per lui le condizioni di carattere emotivo il rinnovo non sarà difficile. Anche i contratti di Freuler e Skorupski, come tutti quelli in scadenza, verranno ridiscussi a breve".