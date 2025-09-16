Marsiglia, Benatia sulla cessione di Rabiot: "Via per una cifra ragionevole"

In un'intervista rilasciata a Le Monde, il direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia Mehdi Benatia è tornato a parlare della cessione di Rabiot al Milan. Queste le parole dell'ex difensore: "Sono molto legato ad Adrien, gli voglio bene. L'ho sempre detto prima, durante e dopo quanto accaduto con Rowe. Purtroppo, siamo andati troppo oltre, degenerando col coinvolgimento della sua famiglia. È un peccato, perché è una persona meravigliosa e un grande professionista. Avremmo preferito che la situazione si risolvesse diversamente. Umanamente mi dispiace non vederlo più quando arrivo al campo, ma gli auguro il meglio". Benatia ha poi aggiunto: "A fine luglio sarebbe potuto andare via per una cifra minima, considerando che era arrivato gratis e che aveva accettato uno stipendio basso in confronto alle sue qualità. Alla fine, la cessione è arrivata più tardi per una cifra più alta ma comunque ragionevole".