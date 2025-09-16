Adzic, il retroscena: "Ha detto no al Bologna per rimanere alla Juve"

Vasilije Adzic si è preso la copertina del deby d'Italia con il gol del 4-3 al 90esimo che ha deciso la sfida. Ma durante l'ultimo mercato sono state tante le squadre che hanno chiesto informazioni sul montenegrino alla Juventus, come ha rivelato l'agente del ragazzo a Gialucadimarzio.com: "Tudor, durante l’estate, ha detto che l’unico giocatore che non voleva che si muovesse era Vasilije", racconta Igor Gluscevic. "Per noi è molto importante, è un allenatore che crede in lui e capisce le sue qualità. Il Bologna voleva molto il ragazzo, ma quando è arrivato il momento di decidere, suo papà Jovan gli ha chiesto quale scelta volesse prendere. Lui ha detto ‘Voglio giocare con i migliori, la Juventus’. Un ragazzo di 18 anni normalmente non può fare minuti così facilmente con la Juventus, lui voleva fare questo passo per la sua carriera“.