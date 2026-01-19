Tottenham, ora Frank rischia l'esonero: Champions decisiva

Il Tottenham sta attraversando una crisi profonda. Gli Spurs occupano il 14esimo posto in Premier League e l'ultima sconfitta casalinga contro il West Ham ha lasciato parecchi strascichi. I tifosi sono ormai in costante protesta contro la società e chiedono l'esonero di Thomas Frank. Il tecnico danese è sotto la lente di ingrandimento anche da parte della proprietà e la partita di Champions League contro il Borussia Dortmund potrebbe essere decisiva per la sua panchina. Il Tottenham al momento è 11esimo nella League Phase.