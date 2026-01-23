Tottenham, c'è Robertson del Liverpool nel mirino

Il Tottenham sta sondando il mercato in cerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, gli Spurs avrebbero messo nel mirino Andy Robertson: il terzino del Liverpool sta trovando poco spazio ad Anfield e non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Il capitano della nazionale scozzese vuole giocare di più in vista del Mondiale e non è da escludere che possa cambiare squadra già in questa sessione.