Tottenham, c'è Robertson del Liverpool nel mirino

23 Gen 2026 - 21:27

Il Tottenham sta sondando il mercato in cerca di rinforzi per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da diversi media inglesi, gli Spurs avrebbero messo nel mirino Andy Robertson: il terzino del Liverpool sta trovando poco spazio ad Anfield e non ha ancora deciso se rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Il capitano della nazionale scozzese vuole giocare di più in vista del Mondiale e non è da escludere che possa cambiare squadra già in questa sessione. 

