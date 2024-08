Coppa Italia: la Sampdoria elimina il Como ai rigori, ora il derby col Genoa

COPPA ITALIA

La squadra di Pirlo ha la meglio su quella di Fabregas dagli undici metri dopo l’1-1 dei tempi regolamentari

Nei trentaduesimi di Coppa Italia si decide ai calci di rigore la sfida di Marassi tra la Sampdoria di Pirlo e il Como di Fabregas: a Ioannou (37’) risponde Cutrone (44’) nei novanta minuti, con i liguri che riescono quindi ad avere la meglio dagli undici metri. Decidono la gara gli errori di Verdi e Braunoder dal dischetto. Sarà quindi derby tra Samp e Genoa nel prossimo turno, mentre il Como perde Varane per infortunio all’esordio ufficiale.

SAMPDORIA-COMO 5-4 dcr (1-1)

Al Ferraris di Genova il primo vero colpo di scena arriva al 23’: al suo debutto ufficiale con il Como, Varane è costretto a lasciare il campo per quello che sembra un problema al ginocchio sinistro. Perso l’ex Real Madrid e Manchester United, i lariani finiscono quindi sotto nel risultato al 37’: Coda scarica una bella palla per Ioannou e il cipriota segna il classico gol dell’ex. Il Como risponde però immediatamente: Belotti crea lo spazio, Strefezza sforna l’assist e Cutrone fa 1-1 al 44’. Reina si prende quindi la scena nella ripresa con una provvidenziale parata su Borini, mentre dalla parte opposta è Ghidotti ad abbassare la saracinesca sulla conclusione a botta sicura di Da Cunha al 65’. A pochi secondi dal triplice fischio, il Como resta in dieci per l’espulsione di Iovine e il match finisce quindi ai rigori. Dal dischetto, Verdi colpisce il palo e Braunoder la traversa, con Reina che para poi il tiro di Meulensteen. La Samp però non sbaglia più e Tutino realizza il rigore che regala ai blucerchiati il derby contro il Genoa nei sedicesimi.

Vedi anche Coppa Italia Coppa Italia, subito eliminate Venezia e Parma: avanzano Brescia e Palermo