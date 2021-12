Torino, Cairo: "Tradito da Belotti? Forse voleva essere ceduto al Milan..."

Forse andrà a finire che seguirà Lorenzo Insigne al Toronto. Forse troverà una destinazione in Italia. La certezza è che lo farà svincolandosi a parametro zero. Di Andrea Belotti e della trattativa per il rinnovo fallita ha parlato a La Stampa il presidente granata Urbano Cairo: "Ci dovrebbe essere un indennizzo per le società che crescono i calciatori e poi li vedono andare via a parametro zero - ha spiegato -. Belotti lo abbiamo pagato 8 milioni per prenderlo dal Palermo quando nemmeno loro ci credevano più di tanto. Ormai penso che se ne andrà senza lasciarci un euro".