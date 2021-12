Il Toronto raddoppia: pronta un'offerta per Belotti

Il Toronto non si ferma a Lorenzo Insigne. Il club di Mls avrebbe infatti messo nel proprio mirino anche Andrea Belotti, in scadenza con il Torino nel giugno 2022. In queste ore ci sarebbero stati primi contatti tra le parti e come per il capitano del Napoli, cui sono stati offerti la bellezza di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, anche per il Gallo sarebbe in arrivo una proposta difficile da rifiutare.