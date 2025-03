Il Torino vuol fare uno scatto in avanti in vista della prossima stagione e, per pensare di sognare l'Europa, servirà compiere alcune modifiche alla squadra. Per questo motivo Paolo Vanoli avrebbe già stilato una lista degli acquisti richiesti al presidente Urbano Cairo come spiegato da La Stampa nei quali sarebbero presenti l'attaccante del Lecce Nikola Krstovic, il capitano del Parma Enrico Delprato e il difensore dell'Udinese Jaka Bijol.