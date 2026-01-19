Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Torino, ufficiale l'ingaggio di Obrador

19 Gen 2026 - 19:07
© Torino-fc

© Torino-fc

Il Torino ha annunciato "di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera". "Rafel Obrador è nato a Campos, in Spagna, il 24 febbraio 2004. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Campos, il 19 luglio 2020 ha esordito, appena sedicenne, nella Liga spagnola con la maglia del Maiorca nel 2-2 contro l’Osasuna. Nell'ottobre 2020 si è trasferito al Real Madrid. È maturato nel settore giovanile dei Blancos e ha totalizzato 68 presenze e 6 assist con la maglia del Castiglia, la squadra B del Real Madrid. Nella stagione 2024-25 è passato in prestito al Deportivo La Coruña, in Segunda División, con cui ha collezionato 34 presenze. Nell’estate del 2025 ha lasciato la Spagna per andare a giocare nel Benfica: il 31 luglio ha vinto la Supercoppa del Portogallo contro lo Sporting Lisbona e il 23 agosto 2025 è arrivato l’esordio in Liga Portugal nella vittoria per 3-0 contro il Tondela. Vanta anche 4 presenze e un gol con la maglia della Nazionale Under 21 della Spagna. Tutto il Torino Football Club accoglie Rafel Obrador con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!", la nota del club.

Ultimi video

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Chievo-Douglas Costa, tutto vero: ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Dai disastri con lo United alla Serie A: Maguire offerto a cinque squadre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:46
Arsenal, Gabriel Jesus: "Io vicino all'Inter? Presero Gabigol"
20:23
Napoli, Conte: "Mercato? Piena sintonia col club, sappiamo di cosa c'è bisogno"
19:07
Torino, ufficiale l'ingaggio di Obrador
18:33
Tottenham, ora Frank rischia l'esonero: Champions decisiva
17:29
Genoa, ecco il portiere: è fatta per Bijlow del Feyenoord