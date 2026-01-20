Torino, ufficiale l'ingaggio del difensore colombiano Rivas

Rivas è nato a San Antero, in Colombia, il 9 gennaio 2008. Cresciuto nell'Atletico Nacional, vanta, da sottoleva, un'esperienza consolidata nella categoria Under 20. Inoltre, si è distinto nello scorso campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, giocando da titolare tutte le sei partite del torneo fino alla finale persa contro il Brasile.