Mercato

Torino, ufficiale l'ingaggio del difensore colombiano Rivas

20 Gen 2026 - 17:15
© torinofc.it

© torinofc.it

Il Torino Football Club "è lieto di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Feder Luis Correa Rivas, precedentemente tesserato nella Corporación Deportiva Club Atlético Nacional. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva". 

Rivas è nato a San Antero, in Colombia, il 9 gennaio 2008. Cresciuto nell'Atletico Nacional, vanta, da sottoleva, un'esperienza consolidata nella categoria Under 20. Inoltre, si è distinto nello scorso campionato sudamericano Under 17 con la maglia della Colombia, giocando da titolare tutte le sei partite del torneo fino alla finale persa contro il Brasile.

