Torino: nuovo acquisto Obrador alle visite mediche

19 Gen 2026 - 10:06

Il Torino si prepara ad accogliere Rafa Obrador, laterale spagnolo classe 2004. Il calciatore è già sbarcato sotto la Mole e ha iniziato le visite mediche di rito all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Arriva dal Benfica - ma il Real Madrid ha un diritto di riacquisto - ed è reduce da un lungo periodo di inattività: l'ultima presenza in gara ufficiale risale allo scorso 30 novembre con la seconda squadra del club portoghese. Obrador verrà prelevato dal Toro con la formula del prestito con diritto di riscatto.

