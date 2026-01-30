Torino, fatta per Prati dal Cagliari: visite mediche in corso

Il Torino ha definito un'operazione di calciomercato con il Cagliari, il nuovo rinforzo a centrocampo sarà Matteo Prati. Il classe 2003 ha raggiunto il capoluogo piemontese per sottoporsi alle visite mediche all'Istituto di Medicina dello Sport, nella pancia dello stadio Olimpico Grande Torino. Successivamente metterà nero su bianco la firma sul contratto che lo legherà al club di Urbano Cairo, l'operazione con il Cagliari si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai sette milioni di euro. È una corsa contro il tempo per domenica, il tecnico Baroni spera di poter contare su Prati già per la delicatissima sfida contro il Lecce allo stadio Olimpico Grande Torino.