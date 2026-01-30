Milan, non solo Mateta: anche un difensore per Allegri a gennaio

Milan scatenato in questi ultimi giorni del calciomercato di gennaio. Oltre alla situazione Mateta, il club rossonero vorrebbe provare ad acquistare pure un difensore anche se al momento le piste Disasi e Gimenez sono difficili: il francese vorrebbe restare a giocare in Premier League, l'uruguaiano invece preferisce restare all'Atletico Madrid sino a fine stagione. Comunque Tare e Furlani resteranno vigili in caso di possibili occasione di fine mercato.