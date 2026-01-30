Parma, ufficiale l'acquisto di Nesta Elphege

Come comunicato dal club sul proprio sito ufficiale, "Parma Calcio annuncia di aver acquistato dal Grenoble Foot 38, a titolo definitivo, il calciatore Nesta Elphege. Nato il 9 gennaio 2001 a Saint-Denis (Parigi), l’attaccante in quest’ultima stagione ha giocato in Ligue 2, totalizzando 19 presenze (di cui 2 in Coppa di Francia) e realizzando 4 gol e 3 assist. Fisico potente, grande dinamismo, altezza impressionante (196 cm), Nesta in carriera ha segnato 27 reti complessive, oltre che con il Grenoble Foot 38 anche con le maglie di Chamois Niort (14) e Niort B (9). Il suo primo Club, in cui ha cominciato da piccolo a muovere i primi passi nel Settore Giovanile, è stato il CA Romainville, poi ha proseguito con US Torcy, la formazione B del Tours FC e sempre la formazione B del FC Sète 34".