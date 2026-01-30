Kristjan Asllani, visite mediche completate col Besiktas

30 Gen 2026 - 13:54
Asllani al Besikts © bjk.com

Il futuro di Kristjan Asllani sta per tingersi ufficialmente di nuovi colori: il centrocampista ha infatti completato con successo l'intero iter delle visite mediche presso l'Acıbadem Altunizade Hospital, l'ultimo passaggio formale prima della firma sul contratto col Besiktas. Dopo l'accelerazione decisiva nella trattativa delle scorse ore (rientrato all'Inter dal prestito al Torino, è stato nuovamente prestato in Turchia), il giocatore - si legge nel comunicato ufficiale - "si è sottoposto a una serie di controlli clinici approfonditi, che hanno spaziato dai test cardiologici a quelli sotto sforzo, confermando una condizione fisica assolutamente integra". Con il via libera del team medico e i test clinici ormai alle spalle, si attende solo il comunicato ufficiale del club per formalizzare il trasferimento.

