Torino: D'Aversa: "Futuro? Voglio aprire discorsi con il club"

10 Apr 2026 - 15:30

"La società mi ha scelto ragionando su un discorso di tre mesi, ma nella mia volontà c'è quella di aprire un discorso con il club: l'obiettivo è riportare il Toro nella posizione che merita": così il tecnico granata, Roberto D'Aversa, affronta il discorso legato al futuro, con il suo contratto che scadrà al termine di questa stagione. "Questa squadra ha qualità, con me è stato fatto un percorso importante e non era scontato - continua sul bilancio personale sotto la Mole alla vigilia della gara contro il Verona - e adesso abbiamo un secondo match ball salvezza: se lo meritano club, tifosi e ragazzi per ciò che mi stanno dimostrando".

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Mercato

Leon Goretzka

Dal Milan alla Juve, tutti in fila per Goretzka: ma le cifre dell'affare sono proibitive

Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:32
Il Borussia Dortmund blinda un suo gioiello: rinnovo fino al 2031
 Morten Hjulmand
16:14
Juve, Hjulmand è lontano: il City spinge per ingaggiarlo in estate
Deschamps Francia 2024
15:45
Real Madrid, nome a sorpresa per la panchina del Real Madrid: spunta Deschamps
15:30
Torino: D'Aversa: "Futuro? Voglio aprire discorsi con il club"
TS: Andrew Robertson (Liverpool)
15:23
Il Tottenham di De Zerbi punta un big ai saluti col Liverpool