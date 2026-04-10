Torino: D'Aversa: "Futuro? Voglio aprire discorsi con il club"

"La società mi ha scelto ragionando su un discorso di tre mesi, ma nella mia volontà c'è quella di aprire un discorso con il club: l'obiettivo è riportare il Toro nella posizione che merita": così il tecnico granata, Roberto D'Aversa, affronta il discorso legato al futuro, con il suo contratto che scadrà al termine di questa stagione. "Questa squadra ha qualità, con me è stato fatto un percorso importante e non era scontato - continua sul bilancio personale sotto la Mole alla vigilia della gara contro il Verona - e adesso abbiamo un secondo match ball salvezza: se lo meritano club, tifosi e ragazzi per ciò che mi stanno dimostrando".