Juve-Spalletti fino al 2028. Il discorso alla squadra: "Oltre la fine"
La Juventus ha annunciato con un video social il rinnovo di contratto con Luciano Spalletti fino al 2028. Nella clip pubblicata dai canali ufficiali bianconeri si vede il tecnico toscano annunciare il prolungamento in anteprima alla squadra con un discorso fatto sul campo: "Saranno belle sfide, le affronterò con la vostra forza. C'è la responsabilità di quella che è la grandezza di questo club, dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi di uno dei più grandi club mondiali. Grazie e oltre la fine". Infine, dopo gli applausi dei giocatori, una battuta: "Ora togliamoci dai c... e torniamo ad allenarci!".
Questo il comunicato ufficiale: "Prosegue l’esperienza di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: è ufficiale il rinnovo in bianconero per l’allenatore toscano fino al 30 giugno 2028. «Siamo molto lieti di aver esteso il contratto di Luciano per altre due stagioni – ha sottolineato Damien Comolli, CEO di Juventus FC -. Da quando Luciano si è unito alla nostra grande famiglia juventina, ha avuto subito un impatto molto positivo sui nostri giocatori, su tutto il Club e sull’intera comunità bianconera: è stato subito chiaro a tutti che Luciano fosse la persona giusta per guidare la squadra in un percorso di crescita. Il suo stile di gioco ambizioso rispecchia le aspettative dei nostri tifosi e del Club, e i suoi valori rappresentano la nostra identità. Abbiamo dunque deciso di proseguire insieme oltre la durata del contratto precedentemente concordata – ha aggiunto Comolli - perché riteniamo che stabilità e continuità siano due pilastri essenziali per il successo futuro. Buon lavoro, Mister! FinoallaFine».