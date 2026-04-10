Real Madrid, nome a sorpresa per la panchina del Real Madrid: spunta Deschamps

10 Apr 2026 - 15:45
Deschamps Francia 2024 © Getty Images

Deschamps Francia 2024 © Getty Images

Ormai si sa da tempo: Didier Deschamps saluterà la nazionale francese dopo il Mondiale in Canada, Usa e Messico. E il sostituto sarebbe già pronto: Zinedine Zidane. Deschamps però, potrebbe rimanere fermo per pochissimi giorni. Il tecnico ex Juventus infatti, è nella lista dei candidati per la panchina del Real Madrid che ha deciso di salutare Arbeloa. L'allenatore transalpino piace ad altri club europei e non solo. 

Ultimi video

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:56
Il mercato dell'Inter

Il mercato dell'Inter: se parte Bastoni, già pronto il sostituto

01:36
Tutti lo vogliono

Tutti lo vogliono

02:27
DICH NDOYE POST SVIZZERA GERMANIA DICH

Ndoye: "Inter e Napoli mi cercano? In Premier sto bene ma in futuro chissà..."

00:29
MCH GRIEZMANN ORLANDO MCH

Griezmann si mette in posa per Orlando

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

I più visti di Mercato

Leon Goretzka

Dal Milan alla Juve, tutti in fila per Goretzka: ma le cifre dell'affare sono proibitive

Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Bastoni, il Barcellona fantasma e lo scudo dell'Inter: la verità dietro la retromarcia spagnola

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:32
Il Borussia Dortmund blinda un suo gioiello: rinnovo fino al 2031
 Morten Hjulmand
16:14
Juve, Hjulmand è lontano: il City spinge per ingaggiarlo in estate
Deschamps Francia 2024
15:45
Real Madrid, nome a sorpresa per la panchina del Real Madrid: spunta Deschamps
15:30
Torino: D'Aversa: "Futuro? Voglio aprire discorsi con il club"
TS: Andrew Robertson (Liverpool)
15:23
Il Tottenham di De Zerbi punta un big ai saluti col Liverpool