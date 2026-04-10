Real Madrid, nome a sorpresa per la panchina del Real Madrid: spunta Deschamps

Ormai si sa da tempo: Didier Deschamps saluterà la nazionale francese dopo il Mondiale in Canada, Usa e Messico. E il sostituto sarebbe già pronto: Zinedine Zidane. Deschamps però, potrebbe rimanere fermo per pochissimi giorni. Il tecnico ex Juventus infatti, è nella lista dei candidati per la panchina del Real Madrid che ha deciso di salutare Arbeloa. L'allenatore transalpino piace ad altri club europei e non solo.