Torino, Cairo: "De Rossi bravo ma valutiamo la conferma di D'Aversa"

"De Rossi sta facendo bene, è una persona per bene, lo conosco, mi piace come persona e come allenatore. Non ho considerato oggi un'ipotesi De Rossi in quanto oggi abbiamo un allenatore, D'Aversa, che stiamo valutando per una possibile permanenza. Vediamo se la cosa sarà possibile o meno, ne parleremo con lui e con Petrachi, per scegliere la soluzione migliore". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro d'Italia a Roma.