Torino, Cairo: "Ci vuole una punta, vogliamo chiudere"

"Ci sono tante trattative avviate, fin troppe, e ora andiamo a chiuderle: non vogliamo aspettare l'ultimissimo giorno di mercato, ci vuole un attaccante e non è banale, ma stiamo lavorando per riuscirci": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, fa il punto sul mercato e sulla missione di trovare il sostituto di Zapata. Si parla di un addio di Sanabria: "Ha sempre fatto bene con noi, oggi non sta giocando, ma ha giocato prima e rigiocherà" la risposta del patron. E sulla vittoria contro il Cagliari: "E' stata una delle migliori, ho visto un bel Toro e avremmo potuto segnare ancora" conclude Cairo.