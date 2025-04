Milan, Walker: "Potrei tornare al City, qui sono solo in prestito..."

Il futuro di Kyle Walker è ancora tutt'altro che definito e a confermarlo è lui stesso, nel suo podcast: "Il Milan è arrivato al momento giusto, era il club giusto. Ho sentito che dovevo andare e provare qualcosa di diverso. Penso che fosse la scelta giusta per me. Col Manchester City però non è finita. Qui sono solo in prestito e devo tenere in considerazione che posso tornare. Ovviamente entrambe le parti devono raggiungere un accordo alla fine della stagione... In ogni caso il capitolo non è ancora del tutto chiuso, ma vedremo cosa succederà".