Serie B, la Reggiana scommette su Mattia Destro: 3 mesi di contratto per centrare la salvezza

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter con la nomea di piccolo Ibrahimovic, Mattia Destro fa il suo esordio in Serie A con il Genoa. Con i rossoblù rientra nell'operazione che porta da Genova a Milano Milito e Thiago Motta. Il primo gol in Serie A arriva proprio col Grifone contro il Chievo. Dopo un'ottima stagione, passa al Siena in prestito con obbligo di riscatto. Nel 2012 approda alla Roma, dove si distingue come capocannoniere della Coppa Italia e realizza la sua prima tripletta. Poi il rapido passaggio al Milan, nel 2015. Più che per le sue gesta in campo di Destro al Milan si ricorda la trattativa fatta da Galliani per portarlo in rossonero: sono celebri le immagini dell'ad che suona al citofono dell'attaccante italiano. Dopo il Milan c'è il Bologna, dove vive alti e bassi. Nel 2020 torna al Genoa, dove rimane per altre due stagioni. Nel 2022 si trasferisce all’Empoli, ultima squadra prima del periodo di inattività da luglio 2024 alla firma con la Reggiana di oggi.