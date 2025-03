Pioli, il matrimonio con l'Al Nassr può finire in anticipo: resta in orbita Juve, la Roma ci pensa sul serio

Insomma la stagione di Pioli è stata tutt'altro che esaltante: ecco perché una separazione anticipata con l'Al Nassr è uno scenario da prendere seriamente in considerazione. Possibile che il tecnico parmense decida di rimettersi subito in gioco in Italia: il suo profilo è uno di quelli che più graditi da Ranieri, alle prese con la scelta del nuovo condottiero a cui affidare la Roma per la ripartenza. Ma attenzione anche alla Juventus, che deciderà solo dopo il Mondiale per club se proseguire o meno con Igor Tudor, appena arrivato per il post Thiago Motta. Con De Zerbi infatti, Pioli era uno dei nomi in lizza prima del ribaltone a tinte bianconere.