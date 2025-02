Torino, bloccato il trasferimento di Ilic allo Spartak Mosca

Sembrava già tutto fatto per il trasferimento di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. Il centrocampista del Torino è tuttavia ancora bloccato in Piemonte e potrebbe rimanere a causa di alcuni intoppi che hanno bloccato la trattativa. A confermarlo è stato il tecnico dei russi Dejan Stankovic: "Non credo che Ilic arriverà. Era uno dei nomi sulla lista, ma non credo che arriverà". C'è tempo sino al 20 febbraio prossimo, tuttavia l'infortunio patito da Adrien Tameze potrebbe farlo rientrare in rosa.