Kelly riscattato dalla Juventus: le cifre dell'operazione

Lloyd Kelly è un giocatore della Juventus. L'obbligo di riscatto del difensore inglese arrivato a Torino dal Newcastle lo scorso gennaio è già scattato purché la qualificazione in Champions League o in un'altra coppa non sia ancora sicura. Tra le clausole che regolavano il prestito alla Juventus era stata fissata infatti una soglia minima di presenze stagionali, facilmente raggiungibile, e che Kelly ha già raggiunto. La Juventus ha versato al Newcastle 3 milioni di euro per il prestito, ai quali si aggiungono 0,8 milioni di oneri accessori. Il riscatto costerà 14,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, a cui vanno sommati altri 2,7 milioni di oneri. Cifra a cui vanno aggiunti bonus fino a 6,5 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il totale fa oltre 27 milioni di euro, anche se la Juventus ha già registrato l’operazione come acquisizione definitiva per 17,5 milioni più oneri.