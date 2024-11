Pep Guardiola rinnova col Manchester City per un altro anno, fino al 2026, con un'opzione per un'altra stagione. Lo annuncia il sito The Athletic. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Visto il momento delicato che sta vivendo la squadra (reduce da 4 sconfitte di fila), la dirigenza ha accelerato la trattativa per mandare un segnale forte a tutto l'ambiente.