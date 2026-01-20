Ter Stegen lascia il Barcellona: ufficiale il passaggio al Girona

Durante la sua permanenza con la squadra blaugrana, Ter Stegen ha disputato 423 partite ufficiali ed è stato protagonista di numerosi successi collettivi, sia in competizioni nazionali che internazionali. Il nuovo giocatore biancorosso ha vinto, tra gli altri, una Champions League, sei campionati, sei Coppe del Re, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club. Le sue prestazioni lo hanno ripetutamente collocato tra i portieri più apprezzati del calcio mondiale e lo hanno consolidato come assoluto internazionale con la nazionale tedesca.