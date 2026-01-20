Ter Stegen lascia il Barcellona: ufficiale il passaggio al Girona

© X
Il Girona e il Barcellona "hanno raggiunto un accordo per il prestito di Marc-André ter Stegen, che difenderà la porta biancorossa fino alla fine della stagione.
Nato il 30 aprile 1992 nella città tedesca di Mönchengladbach, Ter Stegen è un portiere cresciuto nelle categorie inferiori del Borussia Mönchengladbach, club con cui ha esordito in Bundesliga a soli diciotto anni. Si è presto affermato come uno dei portieri più promettenti del calcio tedesco grazie alla sua maturità agonistica e alla regolarità nelle prestazioni. La sua crescita costante lo ha portato, nel 2014, a firmare per l'FC Barcelona, dove ha svolto gran parte della sua carriera professionistica.
Durante la sua permanenza con la squadra blaugrana, Ter Stegen ha disputato 423 partite ufficiali ed è stato protagonista di numerosi successi collettivi, sia in competizioni nazionali che internazionali. Il nuovo giocatore biancorosso ha vinto, tra gli altri, una Champions League, sei campionati, sei Coppe del Re, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club. Le sue prestazioni lo hanno ripetutamente collocato tra i portieri più apprezzati del calcio mondiale e lo hanno consolidato come assoluto internazionale con la nazionale tedesca.
Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, Ter Stegen è considerato un portiere moderno e completo, con una grande capacità di adattamento a diversi stili di gioco. Si distingue per l'eccellente gioco di gambe, aspetto fondamentale per le squadre che vogliono iniziare l'azione da dietro, così come per i suoi riflessi rapidi e la sicurezza nelle situazioni di gioco ravvicinato. A questo si aggiungono un buon posizionamento in area, affidabilità nel gioco aereo e una notevole lettura tattica, che gli permette di anticipare le azioni offensive avversarie. Anche la sua personalità e la sua leadership sono un valore aggiunto, poiché contribuisce a mantenere l'ordine e a dare fiducia alla linea difensiva".