Mercato

Strasburgo, Gary O'Neil è il nuovo allenatore

07 Gen 2026 - 12:30

Lo Strasburgo ha già trovato il successore di Liam Rosenior. Il giorno dopo la conferenza stampa di addio del tecnico inglese passato al Chelsea, il club francese ha annunciato ufficialmente la nomina di Gary O'Neil. O'Neil arriva a parametro zero, un anno dopo essere stato svincolato dal Wolverhampton. Secondo l'Equipe il tecnico ha firmato fino a giugno 2029. "Sono orgoglioso di unirmi a questo incredibile club e non vedo l'ora di iniziare", ha detto O'Neil che ha allenato 88 partite professionistiche nella sua carriera. "Il Racing ha una storia unica, una passione straordinaria, una grande resilienza e, naturalmente, tifosi fedeli che vogliono vedere questa squadra giocare un calcio avvincente e avere successo. La mia priorità è lavorare sodo con la squadra e dare tutto per il successo del club", ha aggiunto. "Sono molto felice di dare il benvenuto a Gary O'Neil al Racing", ha dichiarato il presidente Marc Keller. "È un allenatore esigente e stimato, con un approccio moderno al calcio che si inserisce perfettamente nella continuità del nostro progetto sportivo", ha aggiunto. 

