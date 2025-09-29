Stefano Sensi riparte da Cipro: in giornata l'annuncio dell'Anorthosis

Stefano Sensi è pronto ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera: il centrocampista italiano ripartirà dal campionato cipriota, dove vestirà la maglia dell'Anorthosis. Dopo le avventure con Inter e Monza, sempre condizionate da infortuni, Sensi è pronto a rimettersi in gioco lontano dal campionato italiano per ritrovare fiducia e condizione. Il giocatore è arrivato domenica 28 settembre a Cipro accompagnato dal suo agente Tommaso Inzaghi e ha già sostenuto le visite mediche, in giornata si attende l'annuncio ufficiale.