Manchester City, Savinho verso il rinnovo

Savinho sembra vicino al rinnovo con il Manchester City: in poco più di un anno, l'ala destra sembra aver convinto società e allenatore, che vorrebbero trattenerlo. Pep Guardiola, dopo la vittoria del City contro il Burnley, ha commentato così: "Eravamo chiari sul fatto che vorremmo tenere Savinho. In questo periodo ha giocato molti minuti, sa giocare su entrambi i lati del campo e ha una grande velocità, è davvero bravo". Il Manchester City sa che per tenere il giocatore dovrà respingere gli assalti del Tottenham, fortemente interessato già per gennaio.