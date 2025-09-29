Real Madrid, nel mirino Enzo Fernandez e Caicedo

Il Real Madrid inizia a studiare i profili su cui investire nella prossima stagione. Il centrocampo sembrerebbe il reparto che i Blancos vogliono rinforzare di più e gli occhi sono tutti puntati in casa Chelsea. Come riportato da TBR Football, sul taccuino degli spagnoli sarebbero finiti Enzo Fernandez e Moises Caicedo. L'argentino è valutato 75 milioni di euro e con la maglia dei Blues ha collezionato 123 presenze, 19 gol e 24 assist. Più alto, invece, il cartellino di Caicedo: 90 milioni. Per lui, 105 presenze, 5 gol e 10 assist.