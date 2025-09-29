Joao Felix, il retroscena: vicino al Benfica, ma il Chelsea...

Bruno Lage, ex allenatore del Benfica esonerato circa due settimane fa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano A Bola parlando dell'ultima annata sulla panchina delle Aquile, soffermandosi anche sul mancato arrivo di Joao Felix: "Lui stava arrivando in Portogallo e io stavo partendo per le vacanze - ha spiegato l'allenatore - ero all’aeroporto quando ricevo le sue dichiarazioni e lo chiamo. Parlo con lui e gli dico che, se ha detto pubblicamente quelle cose, allora stava aprendo una porta e io avrei parlato con il presidente per cercare di realizzare il suo desiderio, perché era anche il nostro". Come precisato dallo stesso Lage, la trattativa non è andata in porto per il secco rifiuto del Chelsea di scendere sotto la cifra fissata per il calciatore e trovare un accordo. Le richieste dei blues, nonostante la volontà del Benfica e di Joao Felix, erano impossibili da soddisfare.