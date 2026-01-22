Posch saluta la Serie A: il Como lo riscatta e lo manda in prestito al Mainz

Dopo tre stagioni e mezza in Italia, Stefan Posch saluta la Serie A almeno fino al termine della stagione. Ufficiale il passaggio del difensore austriaco dal Como, che lo ha riscattato dal Bologna, al Mainz. Posch riparte quindi dalla Bundesliga e dalla squadra al momento 17esima in classifica, penultima.
Il comunicato ufficiale del Como: "Como 1907 conferma che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo di riscatto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo. Contestualmente Posch si unirà al Mainz in prestito fino alla fine della stagione. Il club augura a Stefan ogni successo per il prosieguo di stagione".