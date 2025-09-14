Sprofondo Sampdoria, ma Donati confermato in panchina

La Sampdoria non riesce a rialzarsi. Terza partita di campionato e terza sconfitta consecutiva, stavolta contro il Cesena, in un “Ferraris” che ieri sera ha fatto sentire tutta la rabbia e la frustrazione di una tifoseria che ha fatto scattare subito la contestazione chiedendo l'esonero del tecnico Massimo Donati. Nella notte la società ha riflettuto sul futuro dell’allenatore e alla fine l’area sportiva ha optato per la conferma, anche grazie al sostegno di Walker, uno dei fautori della scelta iniziale. Donati infatti, arrivato tramite l’algoritmo, ha un ingaggio contenuto, circa 150mila euro netti, in linea con i parametri fissati dalla proprietà. La linea scelta è stata quella della continuità e della fiducia.