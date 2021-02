Anche lo Spezia parla americano: Platek nuovo proprietario

AFFARE FATTO

Robert Platek è il nuovo proprietario dello Spezia. A darne l'annuncio è stato il club ligure con una nota sul sito web. Il finanziere americano ha rilevato il 100% delle quote della società dalla Orlean Invest, holding di Gabriele Volpi. Nell'acquisizione della societa' non c'è stata alcuna partecipazione del fondo Msd Capital come sembrava potesse avvenire, ma solo un investimento personale della famiglia Platek. "Robert Platek, insieme a sua moglie Laurie e ai tre figli Amanda, Carolina, Robert Junior e con suo fratello Philip Platek, grandi sostenitori della Serie A, ha compiuto un investimento, dando il via a un progetto a lungo termine"

Platek, 56 anni, una casa in Virginia e un ufficio a Washington Dc, è socio del fondo Msd capital, ma agirà in proprio e solo inizialmente non cambierà l'assetto societario e il management che verrà verificato a giugno.