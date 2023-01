Spezia, Kiwior all'Arsenal per 25 milioni più bonus

È tutto fatto per il passaggio di Jakub Kiwior dallo Spezia all'Arsenal. Il difensore polacco saluta i bianconeri dopo un anno e mezzo e vola in Premier League per 25 milioni di euro più bonus. La sua diventa la cessione più remunerativa della storia del club ligure, sgretolando il record precedente: gli 8 milioni più bonus pagati dal Bruges per Okereke nel 2019.