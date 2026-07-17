Spalletti: "Vlahovic? Fatto quello che potevo, lui sa come la penso"

"Quello che era nel recinto della mia competenza prima che finisse il campionato l'ho fatto, io faccio valutazioni tecniche poi c'è un altro aspetto economico che non è di mia competenza. Dopo che è finito il campionato non ci ho riparlato ma lui sa come la penso su di lui". Lo ha detto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti in conferenza stampa a proposito del futuro di Dusan Vlahovic, svincolato e ancora senza squadra. "I nostri direttori hanno sempre le porte aperte degli uffici, chiaro che per entrare bisogna citofonare", ha aggiunto.