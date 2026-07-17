Mohamed Salah, futuro al Besiktas? Dalla Turchia sono certi: affare vicino

Il futuro di Mohamed Salah potrebbe essere in Turchia, al Besiktas. Numerosi media turchi riportano di colloqui in corso con alcuni già effettuati tra gli agenti del giocatore e emissari del club bianconero. L'ostacolo più grande alla conclusione dell'affare è la richiesta da 15 milioni di euro l'anno da parte del giocatore, ritenuta eccessiva dal presidente Serdar Adali per non turbare gli equilibri interni alla rosa. Le trattative però sono in corso e potrebbero decollare se le parti si venissero incontro. Vincenzo Italiano guarda e spera, il sogno di trovarsi a disposizione uno dei più forti calciatori degli ultimi vent'anni non è impossibile.