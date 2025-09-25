Inter, per la porta spunta Meslier del Leeds

Yann Sommer non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026 e probabilmente lascerà l'Inter a parametro zero. I nerazzurri sono quindi alla ricerca di un portiere che faccia da secondo a Martinez per la prossima stagione: secondo quanto riportato da TEAMTalk, il club starebbe valutando Illan Meslier del Leeds. Anche a lui il contratto scadrà in estate e non è da escludere una sua cessione già nella sessione invernale di mercato. Il Leeds lascerebbe partire il francese a una cifra contenuta: l'Inter resta alla finestra.