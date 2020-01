Sormani torna sulla panchina del Partizan Tirana

ALBANIA

Adolfo Sormani riparte dall'Albania. Il figlio d'arte, infatti, torna al Partizan Tirana, dove era già stato nel 2016, come allenatore. Per lui contratto di sei mesi più opzione per i prossimi due anni. Sormani, affiancato da Nicola Innocentin, sostituisce l'esonerato Franco Lerda. La firma è stata sancita alla presenza del presidente del club, Gazment Demi.

Nel contratto è prevista una clausola che farà scattare il rinnovo automatico per altri due anni in caso di vittoria di un trofeo in questa stagione. In passato Adolfo Sormani, 'regista' del Parma quando gli emiliani erano allenati da Arrigo Sacchi, aveva guidato le giovanili di Juventus e Napoli, e all'estero aveva lavorato in Danimarca con il Velje, alla guida del quale aveva vinto un campionato di serie B.