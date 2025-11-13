Logo SportMediaset

Mercato

Son si toglie dal mercato: "Mai discusso un trasferimento"

13 Nov 2025 - 10:29

Heung-min Son non si muove da Los Angeles. L'ex Tottenham era un nome chiacchierato in ottica mercato di gennaio: la Mls si ferma e, con un Mondiale alle porte, era credibile pensare che Sonny potesse andare in cerca di minuti in qualche campionato europeo, diventando una vera e propria occasione di mercato. Possibilità però smentita dal diretto interessato: "Non ho mai discusso nemmeno una volta di un trasferimento in un'altra squadra durante l'inverno. Solo il fatto di menzionare tali conversazioni sarebbe irrispettoso nei confronti del LAFC. Posso smentire tutto". 

