Mercato

Mbappé su Upamecano: "È uno dei migliori al mondo, normale che tutti lo vogliano"

13 Nov 2025 - 08:11
© Getty Images

© Getty Images

Dal ritiro della Francia Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, è stato interpellato sul futuro del suo compagno di nazionale Upamecano, al quale sarebbero interessati molti grandi club europei tra cui proprio i blancos: "Upamecano è uno dei migliori al mondo: sa difendere alto, impostare il gioco e vincere molti duelli, è normale che tutti lo vogliano. Se gli dico qualcosa in particolare per convincerlo a venire al Real? Non voglio entrare in questo dibattito per non mettergli troppa pressione".

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

12:20
Lazio, idea Stankovic per la porta
11:38
Roma, il primo obiettivo è Zirkzee
10:29
Son si toglie dal mercato: "Mai discusso un trasferimento"
09:15
Inler sul futuro di Atta:" È concentrato sull'Udinese, a fine stagione si vedrà"
08:11
Mbappé su Upamecano: "È uno dei migliori al mondo, normale che tutti lo vogliano"