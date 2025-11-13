Mbappé su Upamecano: "È uno dei migliori al mondo, normale che tutti lo vogliano"

Dal ritiro della Francia Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, è stato interpellato sul futuro del suo compagno di nazionale Upamecano, al quale sarebbero interessati molti grandi club europei tra cui proprio i blancos: "Upamecano è uno dei migliori al mondo: sa difendere alto, impostare il gioco e vincere molti duelli, è normale che tutti lo vogliano. Se gli dico qualcosa in particolare per convincerlo a venire al Real? Non voglio entrare in questo dibattito per non mettergli troppa pressione".