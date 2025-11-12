Inler sul futuro di Atta:" È concentrato sull'Udinese, a fine stagione si vedrà"

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Gokhan Inler ha parlato di uno dei più interessanti talenti non solo della squadra bianconera, ma anche del campionato di Serie A. Arthur Atta, classe 2003, ha iniziato la stagione con un gol e due assist nelle prime 11 giornate di campionato, attirando l'attenzione di alcuni club in giro per l'Europa: "Atta è concentrato sull'Udinese, sta pensando solo a fare bene con questa maglia e a migliorarsi. Sa bene che questa stagione sarà importante per fare il salto di qualità. Se ci riuscirà si potrebbero aprire altre strade, in futuro non si sa mai. Un talento come il suo merita la nazionale".