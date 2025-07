Son, addio al Tottenham? Il Los Angeles Fc lo vuole in Mls

Gli Spurs saranno in Asia per un tour pre-stagionale questo fine settimana: giocheranno contro l'Arsenal a Hong Kong il 31 luglio e contro il Newcastle a Seul il 3 agosto. Il Telegraph sostiene che la presenza di Son nella capitale sudcoreana è fondamentale: se il 33enne non dovesse esserci, il compenso per il club inglese sarebbe ridotto del 75%. Un dettaglio che potrebbe rallentare la trattativa ma non comprometterla: la finestra di mercato per i club statunitensi si apre oggi, 24 luglio, e chiude il 21 agosto. Ci sarebbe quindi tutto il tempo per chiudere l'affare dopo la tourneè degli Spurs.