Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Fiorentina, è fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04

21 Gen 2026 - 16:01

Dopo pochi mesi a Firenze, Edin Dzeko lascia la Fiorentina e nelle prossime ore é atteso in Germania per visite mediche e firma con lo Schalke 04. Conteso tra il Paris FC e il club tedesco, alla fine il bosniaco ex Inter e Roma ha scelto di tornare in Germania, dove aveva già vinto a inizio carriera con il Wolfsburg, e ripartirà dalla Bundesliga 2. Trasferimento a titolo definitivo e un contratto di sei mesi per lui, che termina la sua avventura in viola con 18 presenze tra campionato e Conference League, impreziosite da 2 gol all’attivo

Ultimi video

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

01:38
Calciomercato live

Calciomercato live

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:01
Fiorentina, è fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04
14:25
Fiorentina, ufficiale Fabbian: dettagli e numero di maglia
12:47
Dall'Inghilterra: l'Aston Villa piomba su Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato Kamara
11:35
Roma, termina prestito, Bailey torna all'Aston Villa
11:29
Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta