Fiorentina, è fatta per il trasferimento di Edin Dzeko allo Schalke 04

Dopo pochi mesi a Firenze, Edin Dzeko lascia la Fiorentina e nelle prossime ore é atteso in Germania per visite mediche e firma con lo Schalke 04. Conteso tra il Paris FC e il club tedesco, alla fine il bosniaco ex Inter e Roma ha scelto di tornare in Germania, dove aveva già vinto a inizio carriera con il Wolfsburg, e ripartirà dalla Bundesliga 2. Trasferimento a titolo definitivo e un contratto di sei mesi per lui, che termina la sua avventura in viola con 18 presenze tra campionato e Conference League, impreziosite da 2 gol all’attivo