Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
fiorentina
HomeMercatoVideoFotoRosa
VIDEO

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

Quarto acquisto per la squadra viola dopo Solomon, Brescianini e Harrison

20 Gen 2026 - 19:20
00:10 

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Giovanni Fabbian, è arrivato nella serata di oggi a Firenze per visite e firme. Il centrocampista classe 2003 approda dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra viola, un'operazione da circa 14 milioni di euro complessivi. Compie il cammino inverso Simon Sohm che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni. Dopo Solomon, Brescianini e Harrison, ecco un altro rinforzo per Paolo Vanoli per cercare di raggiungere la salvezza quanto prima. 

fiorentina
giovanni fabbian

Ultimi video

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

I più visti di Fiorentina

Jack Harrison

Dalla Mls con Pirlo a simbolo del Leeds di Bielsa: chi è Jack Harrison e perché prenderlo al Fanta

Fiorentina, ora è ufficiale: Paratici nuovo direttore sportivo dal 4 febbraio

Fiorentina, Paratici pesca in casa Juve: Rugani e Gatti nel mirino

Fiorentina, Cutrone ha firmato

Fiorentina, Dodò a Moena

Kean, non solo Barcellona: via da Firenze per amore? Lui smentisce