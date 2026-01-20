Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

Il nuovo acquisto della Fiorentina, Giovanni Fabbian, è arrivato nella serata di oggi a Firenze per visite e firme. Il centrocampista classe 2003 approda dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra viola, un'operazione da circa 14 milioni di euro complessivi. Compie il cammino inverso Simon Sohm che si trasferisce in rossoblù in prestito con diritto di riscatto intorno ai 13 milioni. Dopo Solomon, Brescianini e Harrison, ecco un altro rinforzo per Paolo Vanoli per cercare di raggiungere la salvezza quanto prima.