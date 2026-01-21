Roma, termina prestito, Bailey torna all'Aston Villa
21 Gen 2026 - 11:35
La Roma comunica l'interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell'estate 2025, tornerà all'Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze.
