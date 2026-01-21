Logo SportMediaset

Mercato

Roma, termina prestito, Bailey torna all'Aston Villa

21 Gen 2026 - 11:35

La Roma comunica l'interruzione del prestito di Leon Bailey. Il calciatore, arrivato in giallorosso nell'estate 2025, tornerà all'Aston Villa di comune accordo con il club inglese. Bailey con la maglia giallorossa ha collezionato 11 presenze.

Mercato ora per ora
11:35
Roma, termina prestito, Bailey torna all'Aston Villa
11:29
Milan, tra i nomi per la difesa Coppola è il più vicino: lui spinge e la formula è quella giusta
10:02
Inter, tentazione Dibu Martinez per il dopo-Sommer
09:16
Lazio, può partire anche Romagnoli: Lotito fissa il prezzo
08:51
Kessie-Juve, il piano per giugno